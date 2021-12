​Teste rápido a 2021

Os receios motivados pela variante ómicron da covid-19 dominaram a cimeira europeia de Bruxelas e são analisados neste Visto de Fora, com destaque para o provável endurecimento de restrições nos 27.



Begoña e Olivier lançam um olhar especial sobre a evolução da pandemia nos respetivos países - Espanha e França, mas refletem também sobre a realidade britânica, onde aumentam as críticas à gestão de Boris Johnson.

A situação em Portugal e as perspetivas para as próximas semanas são igualmente abordadas, numa altura em que as autoridades de Saúde preveem para breve uma vaga galopante da nova estirpe.

Tempo ainda para debater os processos judiciais que marcaram os últimos dias, em especial o caso do antigo banqueiro João Rendeiro, agora em prisão preventiva na África do Sul.