Olaf, tu por aqui?

O início da era Scholz leva Olivier Bonamici e Begoña Iñiguez a debaterem o que o recém-empossado chanceler pode trazer de novo à Alemanha e à Europa.

Olaf Scholz escolheu Paris e Bruxelas para a primeira viagem de apresentação, o que é visto como sinal do compromisso com o eixo franco-alemão e com a causa europeia.

A poucas semanas do início da presidência francesa da UE, o Visto de Fora olha também para as prioridades apresentadas por Emmanuel Macron para o primeiro semestre de 2022.

A vacinação de crianças contra a Covid-19 nos países europeus é outro dos temas desta edição, em vésperas da chegada das primeiras vacinas pediátricas.

Olivier e Begoña discutem, em particular, a controvérsia em Portugal, em torno da demora na divulgação dos pareceres técnicos que sustentaram a decisão da Direcção-Geral de Saúde.

A demissão de Eduardo Cabrita do cargo de ministro da Administração Interna é igualmente comentada neste Visto de Fora, que analisa ainda as decisões no PSD: da rejeição de uma coligação pré-eleitoral com o CDS à "purga" dos críticos de Rui Rio nas listas de candidatos a deputados.