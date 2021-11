A Quinta Vaga

Também as medidas previstas para Portugal merecem o olhar dos comentadores do Visto de Fora, da exigência de teste negativo nas fronteiras à "semana de contenção" anunciada por António Costa.

Begoña e Olivier debatem ainda a vacinação das crianças contra a Covid-19, aprovada esta semana pela Agência Europeia do Medicamento.

A tensão entre os governos de Londres e Paris devido à crise migratória no Canal da Mancha e a aprovação do orçamento espanhol com os votos do chamado braço político da ETA são igualmente temas desta edição.

No plano nacional, destaque ainda para a disputa Rio-Rangel, na véspera das eleições no PSD.