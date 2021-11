​O cliente que pretende contactar não tem voicemail activo

O projecto de lei que pretende proíbir os patrões de contactarem trabalhadores fora de horas foi notícia em vários países e é um dos temas debatidos esta semana por Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici.



Os comentadores do "Visto de Fora" analisam também o agravamento da pandemia e as medidas cada vez mais restritivas que estão a ser adoptadas um pouco por toda a Europa, com destaque para o confinamento na Áustria e as limitações impostas aos não vacinados.

A crise migratória na Bielorrússia e a aparente cedência de Lukashenko após a intervenção de Angela Merkel é outro dos assuntos desta edição, em que falamos ainda do novo partido Espanha Esvaziada que está a dar que falar no país vizinho.

Begoña e Olivier olham também para a polémica sobre as explorações agrícolas da dirigente do PAN Inês Sousa Real e para o revés sofrido pela selecção portuguesa de futebol na qualificação para o Mundial do Catar.