O desmantelamento da geringonça

Os comentadores do Visto de Fora relatam os ecos da crise política portuguesa em Espanha e França e debatem as causas e consequências da iminente dissolução do Parlamento.

A recente cimeira luso-espanhola, que juntou dois primeiros-ministros fragilizados internamente é outro dos temas desta edição.

No plano europeu, destaque para a multa aplicada pelo Tribunal de Justiça da UE à Polónia e para o recrudescimento da pandemia em vários países.

E, em vésperas da Conferência da ONU sobre as Alterações Climáticas, olhamos ainda para o que pode sair de Glasgow.