Os conflitos de Bruxelas com Varsóvia e Londres são também temas desta semana, em que se olha ainda para o novo agravamento da pandemia no Reino Unido e para o julgamento dos atentados de 2015 em Paris.



No plano nacional, Olivier e Begoña debatem a ameaça de crise política por causa do Orçamento do Estado, o desafio de Paulo Rangel à liderança de Rui Rio no PSD e a onda de casos de violência em zonas de diversão noturna.