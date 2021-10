​A Lei segundo Mateusz

O conflito entre o Governo do ultranacionalista Mateusz Moraviecki e Bruxelas, que já faz falar numa possível saída da Polónia da União Europeia, é um dos temas debatidos nesta edição por Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici.

Os "Pandora Papers" e as conclusões do relatório sobre abusos de menores na Igreja francesa são também analisados neste "Visto de Fora", em que se comenta ainda a desigualdade mundial no acesso às vacinas contra a Covid-19.

Na semana nacional, Begoña e Olivier olham para o crescendo de greves em Portugal, para as carências do SNS de que é exemplo o hospital de Setúbal e para os alertas de Marcelo no 5 de Outubro.