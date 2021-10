Com Portugal a entrar na última fase do desconfinamento, os comentadores do Visto de Fora debatem os riscos e vantagens do fim das restrições, bem como os alertas do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças para a possibilidade de um novo aumento de casos de Covid-19 na Europa.

Olivier e Begoña comentam ainda dois outros casos nacionais que marcaram os últimos dias: polémica na Armada e fuga de João Rendeiro.