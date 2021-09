​Auf wiedersehen, Angela

A detenção em Itália do ex-presidente da Catalunha, Carles Puigdemont, e o novo candidato que está a agitar a corrida às presidenciais do próximo ano em França são outros temas deste Visto de Fora.



No plano nacional, Begoña e Olivier analisam a campanha autárquica em Portugal e as possíveis implicações dos resultados eleitorais, em especial para a liderança de Rui Rio, que joga o seu futuro político no PSD.

Esta edição olha ainda para a polémica declaração do secretário de Estado da Internacionalização e para a anunciada última fase do desconfinamento.