A abertura do ano letivo e os recentes incidentes com negacionistas são também comentados neste arranque de uma nova temporada do Visto de Fora.



No plano europeu, Olivier e Begoña olham para a obrigatoriedade de vacinação dos trabalhadores em Itália e a eventualidade de medidas semelhantes noutros países.

O grande destaque vai, contudo, para o discurso de Ursula von der Leyen sobre o estado da União Europeia, com temas como a pandemia, a recuperação económica e a Defesa europeia.