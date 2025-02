Tutti-Frutti e deputados malcomportados

PS e PSD apelam ao cumprimento do regimento da Assembleia da República para punir o comportamento dos deputados do Chega em plenário.

Em declarações ao programa São Bento à Sexta, da Renascença, a líder parlamentar socialista, Alexandra Leitão, mostra abertura para a criação de novos mecanismos que impeçam insultos no hemiciclo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Implicitamente, Alexandra Leitão apela ao presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, que use os mecanismos que já existem.

Menos favorável a mudanças na lei, o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, concorda com Alexandra Leitão que é preciso que a mesa do Parlamento aplique o regimento contra comportamentos de alguns deputados dentro do plenário.

Noutro plano, o líder parlamentar do PSD não fecha a porta à proposta do candidato presidencial Marques Mendes de, automaticamente, poder suspender deputados que têm comportamentos desviantes e eticamente censuráveis. Hugo Soares alerta, no entanto, que se trata de uma opção muito difícil de legislar.

A líder parlamentar socialista, Alexandra Leitão, diz ter muitas dúvidas em relação à proposta de Marques Mendes e considera que o que existe já é suficiente.

Sobre o caso Tutti-Frutti, a líder parlamentar do PS desafia os socialistas envolvidos a renunciar aos mandatos em Lisboa.