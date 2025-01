Pedro Nuno Santos passou “monumental atestado de incompetência” ao Governo Costa

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, passou um “monumental atestado de incompetência” ao anterior Governo de António Costa, ao criticar a manifestação de interesse para imigrantes, conclui o deputado social-democrata, Francisco Sousa Vieira, no programa São Bento à Sexta, da Renascença.

Os socialistas prometem apresentar uma proposta para resolver a situação dos estrangeiros que pretendem viver e trabalhar em Portugal, mas Francisco Sousa Vieira não tem “grandes expectativas" e recorda que a herança deixada de 400 mil processos por regularizar.

“Aquilo que Pedro Nuno Santos disse na entrevista poderia ter sido detido por qualquer dirigente do PSD ou deste Governo”, remata o deputado social-democrata, no programa São Bento à Sexta, que é transmitido na Renascença às sextas-feiras, depois das 23h00.

PS apresenta proposta "nas próximas semanas"

O dirigente do PS, João Paulo Correia, sai em defesa de Pedro Nuno Santos. Argumenta que manifestação de interesse serviu num determinado ciclo, mas agora é preciso agora encontrar uma alternativa para a imigração, sustenta.

O deputado e ex-secretário de Estado do Desporto “subscreve na íntegra” as declarações do líder socialista Pedro Nuno Santos.



“A manifestação de interesse foi a resposta possível para satisfazer as necessidades da economia portuguesa fruto do crescimento económico e de uma resposta insuficiente da rede consular. Hoje vivemos outro ciclo. O que o secretário-geral socialista na entrevista é que hoje não vale a pena recuperar a manifestação de interesse”, sublinha.

João Paulo Correia diz que a resposta para a regularização de imigrantes será apresentada pelo Partido Socialista “nas próximas semanas”, mas não antecipa detalhes.