"Marques Mendes terá apoio do PSD" se for candidato a Belém, diz Hugo Soares

"É alguém de quem o país conhece perfeitamente o pensamento, o país sabe que é uma pessoa muito vocacionada para as questões sociais, tem uma capacidade de construir pontes e consensos muito grande. É alguém que o país reconhece uma notável análise e experiência política que é - fator crucial para o exercício da Presidência da República ", elogia Hugo Soares, distinguindo-o do Almirante Gouveia e Melo, que não tem carreira política.

O líder da bancada do PSD destaca a experiência do antigo líder dos social-democratas, que no último fim-de-semana admitiu , no habitual espaço de comentário da SIC, que está a "ultimar a reflexão" sobre as presidenciais.

O líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, afirma que caso Luís Marques Mendes tenha a "vontade" de concorrer à presidência da República terá o apoio do PSD.

Neste debate semanal na Renascença , a líder parlamentar do PS, Alexandra Leitão - que é agora a candidata do PS à Câmara de Lisboa - admitiu que devido a este novo desafio vai ter de abandonar a liderança da bancada socialista.

O atual presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, ainda não revelou se vai ser recandidato, mas Hugo Soares, homem de mão de Luís Montenegro, desvaloriza.

"É uma decisão pessoal do Engenheiro Carlos Moedas, estou absolutamente convencido que será o candidato à Câmara por parte do PSD, mas a gestão do anúncio é do próprio, e é muito normal que quem corre atrás do prejuízo saia mais cedo", antecipa Hugo Soares.

O líder parlamentar do PSD, que é também secretário-geral do partido, garante que o processo de escolha de candidatos social-democratas esteja atrasado: "temos esse trabalho muito, mas mesmo muito adiantado", assegura.

Desagregação de freguesias: PSD preocupado com timings

Neste debate, gravado momentos antes da aprovação, no Parlamento, da desagregação de 135 freguesias que foram unidas em 2013 com a lei Relvas, Hugo Soares, líder parlamentar do PSD afirma estar "manifestamente preocupado" com a possibilidade de esta mudança não ser feita a tempo das eleições autárquicas.

"Temo, honestamente, e não queria deixar de o dizer, para memória futura, que estejamos a fazer este processo legislativo demasiado perto do processo eleitoral autárquico que agora iniciamos", desabafa o líder da bancada do PSD.

Hugo Soares assinala que há freguesias que pediram a desagregação "mas que não se entendem" e fala numa "matéria muito, muito, muito complexa que me deixa manifestamente preocupado".

Ainda assim, estas dificuldades são "compagináveis" com o voto a favor do PSD, segundo o líder da bancada, que sentencia: "Se eu gostaria que esta matéria fosse tratada com outro cuidado e noutro tempo, há um ano, eu respondo sim. Gostava que esta matéria tivesse ficado dirimida, tratada e estabilizada há muito, muito tempo. Não ficou, é uma pena, vamos agora esperar por ver também aquilo que faz o Sr. Presidente da República".

