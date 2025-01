"Marques Mendes será excelente candidato e terá apoio do PSD" a Belém, diz Hugo Soares

O líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, afirma que caso Luís Marques Mendes tenha a "vontade" de concorrer à presidência da República terá o apoio do PSD.

Em declarações à Renascença, durante o programa São Bento à Sexta, Hugo Soares - um dos homens mais próximos de Luís Montenegro - fala num "extraordinário candidato" a Belém e sublinha a "experiência política" do advogado e atual comentador político.

"Estou absolutamente em crer que, tendo ele a vontade de protagonizar uma candidatura à presidência da República, será um extraordinário candidato que terá, estou absolutamente convencido disso, o apoio do PSD. O meu terá certamente", declara Hugo Soares.

O líder da bancada do PSD destaca a experiência do antigo líder dos social-democratas, que no último fim-de-semana admitiu, no habitual espaço de comentário da SIC, que está a "ultimar a reflexão" sobre as presidenciais.

"É alguém de quem o país conhece perfeitamente o pensamento, o país sabe que é uma pessoa muito vocacionada para as questões sociais, tem uma capacidade de construir pontes e consensos muito grande. É alguém que o país reconhece uma notável análise e experiência política que é - fator crucial para o exercício da Presidência da República", elogia Hugo Soares, distinguindo-o do Almirante Gouveia e Melo, que não tem carreira política.