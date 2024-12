Redução dos casos pendentes na AIMA? PS fala em "concretização" de medida do Governo socialista

O vice-presidente da bancada do PSD diz no São Bento à Sexta que os números resultam de "fiscalização, controlo e regulação" que é o que deve ser exigido ao Governo para que se evite uma situação "caótica" de "há uns meses".

Do lado do PSD, o vice-presidente da bancada, Alexandre Poço refere estar a aguardar pela conclusão de uma "discussão interna" do PS sobre a melhor forma como lidar com as questões migratórias. O social-democrata defende que tem que haver uma "imigração regulada". Na opinião de Alexandre Poço, "ter regras na entrada e um acompanhamento da situação dos estrangeiros que residem em Portugal" resulta em "benefício dos portugueses e dos estrangeiros que querem trabalhar em Portugal".

No programa São Bento à Sexta, Marina Gonçalves fala ainda em preocupações com as medidas do atual Governo que considera que estão a "criar uma barreira à entrada de imigrantes em Portugal" . A socialista faz uma avaliação "positiva" à redução dos casos pendentes, mas defende ser essencial conhecer a visão estrutural do Governo sobre a imigração.

A também deputada do PS, diz que há uma "dimensão estrutural" que preocupa mais os socialistas sobre o que se segue depois de "ultrapassadas as pendências", como é que a AIMA irá funcionar de forma estrutural.

Depois de no Programa Hora da Verdade da Renascença e do jornal Público o ministro da Presidência ter avançado que dos 400 mil processos pendentes, 113 mil processos estão em andamento na AIMA e 108 mil rejeitados , a vice-presidente da bancada do PS defende que depois de o Governo anterior ter iniciado o processo "é natural que início de funções do atual Governo e a aceleração tenham coincidido".

A vice-presidente da bancada parlamentar do PS, Marina Gonçalves, realça que a AIMA - Agência para a Integração, Migrações e Asilo- foi iniciada pelo Governo anterior considerando que a redução do número de casos pendentes anunciada esta semana pelo atual executivo resulta de "uma medida que o próprio Governo do PS" avançou.

PS e PSD concordam com posição do Governo face à manifestação dos Bombeiros

Na semana marcada pela manifestação dos bombeiros sapadores junto à sede do Governo que acabou na suspensão pelo executivo do processo negocial, Marina Gonçalves do PS defende que "independentemente do sector" o protesto "deve obedecer um conjunto de regras".

A deputada do PS considera justa a reivindicação dos profissionais, mas no que diz respeito ao que aconteceu esta semana fala em "novidade na postura do Governo" com a qual concorda por defender que "algumas vezes se ultrapassam alguns limites que não devem ser ultrapassados" e que se deve "estar do lado do equilíbrio que é possível fazer do cumprimento das regras e da ocorrências das reivindicações".

"Há uma novidade na postura, e bem, do Governo no que diz respeito à forma como a manifestação é feita" diz Marina Gonçalves sobre a suspensão da parte do Governo das negociações com os bombeiros.

Perante a ameaça dos sindicatos de se atenuar as formas de protesto, Alexandre Poço defende que o Governo não se deve negociar "com coação e com aquele estilo de manifestação".

O deputado social democrata fala em abertura do executivo para melhorar as condições salariais dos bombeiros, mas considera que "um Governo digno não pode compactuar com uma forma que desvirtua a boa e saudável relação que deve existir entre sindicatos e quem representa o interesse geral e coletivo em nome do Estado".

No São Bento à Sexta desta semana, ainda a alegada candidatura do Almirante Gouveia e Melo à Presidência da República em que PS e PSD consideram ainda cedo para comentar.