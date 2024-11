25 de Novembro. "Resposta à esquerda" ou "tentativa errada de equiparar" ao 25 de Abril?

" Pode ser visto como uma resposta, acredito que sim . Pessoalmente não vejo assim, mas concebo que haja alguma tentativa de fazer as duas celebrações equivalentes, não é essa a posição do PSD", assegura o "vice" da bancada social-democrata, que assinala que a cerimónia marcada para a próxima segunda-feira não tem " a mesma pompa " do 25 de Abril.

Durante o programa São Bento à Sexta , da Renascença , Vale e Azevedo rejeitou, no entanto, que o partido queira equiparar o 25 de Abril ao 25 de Novembro. Mesmo que as duas cerimónias tenham um protocolo semelhante.

A celebração do 25 de Novembro, prevista para a próxima segunda-feira na Assembleia da República, pode ser vista como resposta à "apropriação do 25 de Abril por parte da esquerda". A ideia foi defendida por João Vale e Azevedo, deputado do PSD e vice-presidente da bancada social-democrata.

Ainda assim, João Vale e Azevedo fala numa resposta "que se explica também pelo afastamento do PS, desde o tempo da geringonça, do centro político e de uma adesão a forças radicais que estiveram do outro lado no 25 de Abril", numa referência ao PCP, que já anunciou que não vai marcar presença.

Já o PS lamenta a forma como o PSD está a querer colocar o 25 de Abril e o 25 de Novembro no mesmo patamar. Pedro Delgado Alves, deputado e vice-presidente da bancada socialista, não concorda que a cerimónia se repita todos os anos.

O deputado considera que a cerimónia que se vai realizar no Parlamento, "mais do que parecida, é praticamente decalcada do 25 de Abril" e é nesse ponto que discorda do Governo.

"Significa uma equiparação errada à cerimónia do 25 de Abril", sublinha Pedro Delgado Alves, que critica o CDS por querer "reescrever a história" e os seus derrotados, lamentando que esteja previsto que a cerimónia seja celebrada anualmente.

Contratação pública: alívio além do PRR

Noutro plano, na semana em que o Presidente da República promulgou, "com reservas", medidas que pretendem acelerar a execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), através, por exemplo, da isenção de visto prévio para projetos financiados ou cofinanciados pela designada "bazuca" europeia, PS e PSD concordam que o alívio das restrições devia ser estendido ao resto da contratação pública.

João Vale e Azevedo, deputado do PSD, assinala que a administração pública não consegue competir com os privados se tudo se mantiver como está.

"Este paradigma tem, provavelmente, de ser estendido como nova forma de olharmos para estas tensões. É impossível uma escola pública competir com uma privada, não tem flexibilidade", sublinha o "vice" da bancada social-democrata.

Opinião parecida tem Pedro Delgado Alves, o que antecipa um consenso entre os maiores partidos para este tema. O deputado socialista defende que é preciso tornar a contratação pública mais ágil, mesmo que isso tenha riscos para a transparência.

"Houve vários momentos como a covid ou como o PRR em que se reconheceu uma especial urgência. Mas se calhar temos de fazer uma reflexão sobre o equilíbrio entre uma coisa [transparência] e outra [eficácia]", defende o socialista, abrindo a porta a entendimento.