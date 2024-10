PSD "tranquilo" pede responsabilidade aos socialistas na especialidade

No São Bento à Sexta desta semana, os vice-presidentes parlamentares de PS e PSD, Marina Gonçalves e Alexandre Poço, comentam a tomada de posição de Pedro Nuno Santos sobre a abstenção na votação na generalidade do Orçamento do Estado para 2025.

Com a aprovação na votação na generalidade com o carimbo da abstenção socialista, Alexandre Poço espera "responsabilidade orçamental" do PS na especialidade.

O vice-presidente social-democrata diz que o Governo está "tranquilo" quanto ao trabalho de discussão e de apresentação de propostas. Alexandre Poço acredita que a "responsabilidade orçamental será o vetor chave" na participação do PS, ainda assim, reforça que o Governo vai para a fase de especialidade "a negociar e a perceber que na falta de uma maioria absoluta, que não tem, vai estar em permanente diálogo com as forças da oposição".

Marina Gonçalves, vice-presidente da bancada parlamentar do PS, sem adiantar se o partido vai ou não apresentar propostas que possam ultrapassar a margem orçamental do Governo, garante que a "liberdade" vai complementar a "responsabilidade e seriedade" do PS nas negociações, garantindo que o partido "fará o seu trabalho de oposição".

A socialista defende que a decisão de Pedro Nuno Santos não se trata de cedência interna. Marina Gonçalves considera o "processo interno importante" e fala em "democracia interna do PS".

Para a deputada socialista, o importante é que no final do dia o PS tenha "uma posição comum".

Quanto ao alegado acordo entre Chega e Governo trazido a discussão por André Ventura, Alexandre Poço considera que a esquerda não devia acreditar no líder do Chega.

"Se por norma, se por padrão, os partidos da esquerda - seja PS, sejam outros - nunca atribuem veracidade e credibilidade ao presidente do partido Chega fico surpreendido que venham dúvidas, quando as declarações são de ataque e para descredibilizar a palavra do Primeiro-Ministro", diz.

Em resposta, Marina Gonçalves, afirma que é óbvio que "preocupa o que se diz" e que não é à esquerda que "tem de ser pedida a verdade". A deputada do PS recorda que "já aconteceu para a eleição do Presidente da Assembleia da República e que o ministro da Presidência confirmou que houve duas reuniões".