Líder parlamentar do PS defende auditoria às compras na Defesa

O líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, considera que o Ministério da Defesa deve avançar com uma auditoria geral aos processos de aquisição de material e contratação.



Eurico Brilhante Dias, questionado no programa São Bento à Sexta da Renascença sobre o caso que envolve Marco Capitão Ferreira, o agora ex-secretário de Estado da Defesa, diz que há um padrão pouco claro nestes processos que é transversal a vários governos, incluindo do PS, que é preciso apurar.

“Eu se fosse ministro faria uma auditoria geral aos processos de aquisição do Ministério da Defesa, porque isto parece ser um padrão que, nalgumas circunstâncias, parece ser pouco claro e é transversal a governos. Não é uma questão do PS, do PSD ou do CDS”, afirma o líder parlamentar do PS.

“Há questões com maior ou menor gravidade, os casos não são todos iguais, nem todos transitaram em julgado, há muitos que estão em investigação. Agora, acho que nenhum português com o mínimo de atenção que olhe para os factos e para os últimos 20 a 25 anos da Defesa Nacional não pode considerar que tem episódios e eu acho que nós devemos perceber se esses mecanismos são transparentes, onde podemos melhorar, se correu sempre tudo bem e, acima de tudo, desenhar novos processos que permitam ter algumas garantias”, sublinha Eurico Brilhante Dias.