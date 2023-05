Eutanásia. PSD isola Chega e recusa assinaturas de outros partidos no pedido de fiscalização

Depois da confirmação do decreto de despenalização da eutanásia, o diploma segue agora para Belém para promulgação e no PSD é praticamente dado como certo o pedido de fiscalização sucessiva ao Tribunal Constitucional.

Se o pedido acontecer mesmo, os social-democratas vão recusar a ajuda de deputados de outras bancadas, isolando assim o Chega - que votou em bloco contra o decreto - e impedindo que os doze deputados do partido liderado por André Ventura juntem as suas assinaturas às do PSD.

São necessários 23 deputados para avançar com um pedido ao Tribunal Constitucional (TC) e o PSD tem parlamentares que chegam e sobram para o efeito. Joaquim Miranda Sarmento é taxativo: "Não queremos deputados de qualquer outro partido a subscrever este pedido".

Em declarações ao programa da Renascença São Bento à Sexta, o líder parlamentar social-democrata diz que este pedido ao TC "será subscrito por qualquer deputado dos 77 do PSD", garantindo que não terá "deputados de outras forças politicas, sejam 5 ou 6 do PS que votaram contra ou de outras bancadas".