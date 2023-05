Eurico Brilhante Dias rejeita qualquer rutura do PS com Marcelo Rebelo de Sousa

O PS quebra o silêncio sobre a declaração ao país do Presidente da República, com Eurico Brilhante Dias a recusar qualquer rutura com Marcelo Rebelo de Sousa.

Em declarações à Renascença, esta sexta-feira, antes de António Costa ter respondido a Marcelo, o líder parlamentar do PS disse que a declaração de ontem foi clarificadora sobre as funções que exercem o Presidente da República e o primeiro-ministro, salientando que a competência para escolher ou demitir ministros é de António Costa.

No habitual debate no programa da Renascença São Bento à Sexta, Joaquim Miranda Sarmento discorda de Brilhante Dias e considera que ficou marcada uma rutura entre Belém e São Bento.



"Há aqui uma crise institucional, um choque entre PR e PM. Não me recordo de uma maioria absoluta em que se tentasse condicionar aquilo que é o equilíbrio de poderes entre a presidência da República e o Governo."

Miranda Sarmento considera que Marcelo tem razão, porque "o comportamento do ministro João Galamba é grave".

Questionado sobre se o PS vai mudar a relação com Marcelo Rebelo de Sousa, o líder parlamentar socialista garante que não. Eurico Brilhante Dias diz que o partido não será fonte de instabilidade com Belém.

"No essencial é a estabilidade, uma maioria que tem condições de suportar o Governo no Parlamento, um Governo que deve continuar a governar, que tem apresentado bons resultados, que tem de chegar mais perto das pessoas e à vida concreta das pessoas, e no essencial continuar a ter uma relação de respeito institucional com o sr. Presidente da República, aliás, o Presidente tem sido um pilar central da estabilidade no país, não apenas pela relação que tem com o Governo mas também com o Parlamento."

Pelo PSD, Miranda Sarmento salienta que o caso Galamba e sobretudo o recurso so SIS para recuperar um computador do Estado é muito grave e não afasta a instalação de uma comissão de inquérito sobre este tema.

"Em primeiro lugar é preciso que o sr. ministro das Infraestruturas e os outros três membros do Governo [envolvidos no caso], junto com a secretária-geral do SIRP e o diretor do SIS, prestem esclareicmentos e depois em função desses esclarecimentos avaliaremos se faz sentido uma comissão parlamentar de inquérito. Esta questão do SIS não é uma questão de somenos. A utilização dos serviços secretos para este tipo de atuação é ilegal e extremamente perigosa do ponto de vista da democracia."

A hipótese foi colocada pela IL e Eurico Brilhante Dias pelo PS não diz que não, embora sustente que é preciso ver a proposta primeiro para tomar uma decisão depois.

Foi o habitual debate entre os líderes parlamentares do PS e do PSD no programa São Bento à Sexta desta semana, que pode ouvir esta sexta-feira a partir das 23h.