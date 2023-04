PS vê "caça ao Medina", PSD diz que "alguém mentiu"

Onde o PSD vê uma "mentira", o PS vê "semântica". O parecer que fundamenta as demissões da ex-CEO da TAP Christine Ourmières-Widener e do ex-chairman Manuel Beja, afinal, não existe, garante o ministro das Finanças. E perante isto o líder parlamentar social-democrata considera que "alguém mentiu".

Em declarações ao programa "São Bento à Sexta" da Renascença, Joaquim Miranda Sarmento regista que há "três ministros que disseram que havia parecer e era secreto. E no dia seguinte já não há parecer e o que houve foi o relatório da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) que é publico há pelo menos um mês".

Miranda Sarmento nota ainda "um silêncio ensurdecedor do senhor primeiro ministro", considerando que António Costa "tem de dar explicações sobre tudo isto que se passou".

Na réplica, o líder parlamentar do PS garante que "ninguém mentiu" no Governo e que "o que há é a defesa do interesse do Estado e do interesse público". Eurico Brilhante Dias acusa o PSD de estar "à procura de divergências de semântica e de léxico entre ministros"