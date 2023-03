​PS e PSD recusam revisão da Concordata a "reboque" dos abusos na Igreja

Começa a fazer caminho entre alguns deputados a ideia de rever a Concordata à boleia dos casos de abuso sexual na Igreja Católica. No Parlamento deu entrada um projeto de resolução do PAN a defender isso mesmo, propondo alterações ao segredo da confissão e Isabel Moreira, deputada e membro do Secretariado Nacional do PS, escreveu um artigo no jornal "Expresso" a exigir a revisão do Tratado Internacional entre o Estado português e o Vaticano.

A esta ideia o líder parlamentar do PS vem cortar as vazas e apelar que o partido deve "olhar para essas questões sem impulsos". Tratam-se de "impulsos" que, "sendo genuínos, positivos, naturais, não são necessariamente a forma mais adequada de olhar para aquilo que é um Tratado internacional que precisa de ser visto com muito cuidado", alerta Eurico Brilhante Dias, no programa "São Bento à Sexta" da Renascença.

Falando para dentro da sua própria bancada parlamentar, o dirigente socialista avisa que "se o grupo parlamentar do PS entender ter algum impulso na Assembleia da República" isso "deve ser feito a partir de uma reflexão profunda da natureza da Concordata, dos parâmetros da Concordata" e onde é que se pode "melhorar e não a reboque de um caso como este que é o que me parece menos adequado".

No programa "São Bento à Sexta", que pode ser ouvido na íntegra a cada sexta-feira a partir das 23h00, Brilhante Dias reforçou ainda que a revisão da Concordata "é uma competência do Governo, que conduz a política externa", estando, por isso, na alçada direta do Ministério dos Negócios Estrangeiros.