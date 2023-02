PSD abre a porta a explicações de Passos Coelho sobre privatização da TAP

O líder parlamentar do PSD admite que Pedro Passos Coelho seja chamado pela comissão de Economia a dar explicações sobre a privatização da TAP, com Joaquim Miranda Sarmento a impor apenas "a prática" parlamentar de que o depoimento seja dado "por escrito". Em declarações ao programa da Renascença São Bento à Sexta, Joaquim Miranda Sarmento abre essa porta, ressalvando que "os primeiros-ministros e os ex-primeiros respondem por escrito, é a prática". Ora, "se o PS entender colocar questões ao dr. Pedro Passos Coelho, poderá fazê-lo e acho que o dr. Pedro Passos Coelho, se o entender, responderá por escrito". Ao longo das últimas semanas têm-se somado os pedidos de audições na comissão de Economia de antigos governantes e de responsáveis pela privatização da TAP em agosto de 2015, um processo que está a decorrer em paralelo com a comissão parlamentar de inquérito à gestão da companhia aérea, que tomou posse precisamente esta semana. Para já, o PS quer ouvir no Parlamento o ex-secretário de Estado das Infraestruturas e atual vice-presidente do PSD, Miguel Pinto Luz e a antiga secretária de Estado do Tesouro Isabel Castelo Branco. O líder parlamentar socialista diz que "neste momento" um pedido de explicações a Passos Coelho não se coloca "em cima da mesa".

Eurico Brilhante Dias admite que a acontecer "há um histórico de preservação dos primeiros-ministros e dos ex-primeiros-ministros" e que "o próprio ex-primeiro-ministro Passos Coelho já respondeu a perguntas de uma comissão de inquérito na comissão de inquerito, no caso o Banif e por escrito", com o dirigente socialista a reforçar que "é, já agora, a tradição". O líder parlamentar socialista diz que não coloca "em cima da mesa, neste momento" pedir explicações "quer ao ex-primeiro-ministro, quer até à ex-ministra das Finanças [Maria Luís Albuquerque], com o argumento que o que é "útil é ouvir as pessoas que estiveram naquela noite na assinatura do contrato". Assim, para o PS é "útil perceber quais foram os passos" dados nessa altura para a privatização da companhia aérea, explicando o pedido de audição de Miguel Pinto Luz pelo facto de ter estado presente no momento em que o negócio foi fechado. "Esteve um mês em funções, mas estava lá naquele momento", resume Brilhante Dias. O dirigente do PS recusa a ideia de que se trate de um ajuste de contas com a atual direção do PSD e muito menos com o vice-presidente social democrata por quem diz ter "estima pessoal" e que é "provavelmente, dos decisores que menos tempo esteve em funções, mas esteve naquela noite na assinatura de um contrato". Brilhante Dias considera este cenário "estranhíssimo, um ambiente estranhíssimo, um Governo caído a assinar contratos à meia noite, na sede da Parpública", indo ao ponto de considerar que "parece uma coisa de filme de gangsters", o que levou a um remoque de Miranda Sarmento pela escolha de palavras.