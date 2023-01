​PS admite "vantagem" em PGR verificar questionário de governantes. PSD questiona eventual divulgação de dados

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

A resolução do Conselho de Ministros foi publicada esta manhã em Diário da República e o próprio PS já antevê problemas relacionados com o questionário de 36 perguntas a colocar aos potenciais governantes.

Eurico Brilhante Dias, em declarações ao programa da Renascença São Bento à Sexta, admite que "um mecanismo destes, a priori, coloca-nos um problema que é a eventual fuga" de informação. Para o líder parlamentar socialista, trata-se de "saber quando é que o mecanismo é aplicado?" ou ainda "quanto tempo antes de tomar posse e quantas fugas de informação temos sobre quem vai tomar posse?". A solução para evitar estas fugas, para Brilhante Dias, será "procurar fazê-lo no interior do Governo e fazer, evidentemente, com a máxima discrição nos dias ou horas prévios àquele que será o decreto presidencial de nomeação dos membros do Governo". É claro que nas fugas de informação "há sempre responsáveis, infelizmente, neste país como se tem visto com o segredo de justiça", admite o dirigente socialista, que acrescenta que "a identificação dos responsáveis nem sempre é fácil".

O líder parlamentar do PS defende ainda que o questionário podia ter a verificação de uma entidade externa como a Procuradoria-Geral da República. "Podia ter sido, não vejo desvantagem" pelo facto de "ser uma entidade externa", diz Brilhante Dias. À semelhança do que já é feito em relação aos deputados, sugere o dirigente do PS. "Fazemos os nossos registos de interesses e as nossas declarações para o Tribunal Constitucional e o Ministério Público vai aferir se o que declarámos está conforme e quando entende que não está conforme suscita mais informação". Ora, o presidente do PSD, Luís Montenegro, já veio considerar em entrevista à SIC que este questionário é um "inconseguimento". E o líder parlamentar social-democrata considera o mesmo e desfia as questões que permanecem sem resposta. Joaquim Miranda Sarmento questiona, afinal, "quem vai aplicar o questionário? O primeiro-ministro aplica aos ministros e os ministros aplicam aos secretários de Estado?, levantando outras questões. "O primeiro-ministro é responsável pela formação de todo o Governo. Admito que os ministros têm autonomia na escolha dos secretários de Estado, mas no final do dia é do primeiro-ministro, quem vai aplicar?", pergunta Sarmento.