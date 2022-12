PSD não se compromete com revogação da lei da eutanásia, prioridade é o referendo

O líder parlamentar social-democrata recusa, assim, o compromisso de revogar o diploma aprovado esta sexta-feira no caso de o partido voltar a ser poder, algo que o líder do Chega, André Ventura, fez esta terça-feira quando se insurgiu contra o projeto de resolução do PSD a propor o referendo à eutanásia.

Ao artigo publicado pelo ex-líder do PSD publicado esta sexta-feira no jornal Observador , Joaquim Miranda Sarmento responde que "o que é mais importante, neste momento, é que houvesse, de facto, um debate na sociedade e, sobretudo, perguntar aos portugueses o que entendem sobre esta matéria".

Aprovada que está a despenalização da eutanásia pelo Parlamento, o PSD mantém o foco no que considera ser a prioridade: o referendo à morte medicamente assistida. O líder parlamentar social-democrata responde na Renascença à pressão do ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho para que o partido tome posição sobre esta matéria e se comprometa a revogar o diploma se um dia voltar a ter maioria na Assembleia da República.

Face à pressão de Passos Coelho para que Luís Montenegro clarifique a "conceção" do partido sobre esta matéria, o líder parlamentar vem em socorro do atual presidente social-democrata, classificando como "clara" a posição.

"O líder do PSD já manifestou a sua posição, é contra", resume Miranda Sarmento, mas "sem deixar de ser sensível aos argumentos de quem é a favor", tendo em conta que esta "é matéria bastante delicada".

Fazendo contas ao que Passos defende no artigo, Miranda Sarmento considera que o que o ex-líder do PSD "quis dizer é que não há matérias irreversíveis, a questão do referendo e a questão da decisão pode sempre ser avaliada", ressalvando que o partido "não tem de ter, sobre esta matéria - dando liberdade de voto aos seus deputados e no limite aos seus militantes, se um dia houver referendo - não pode, porque seria contrassenso, ter depois uma posição oficial sobre esta matéria".

No programa São Bento à Sexta da Renascença, o dirigente social-democrata deixa ainda a porta aberta para o recurso ao Tribunal Constitucional do projeto de resolução do PSD para o referendo à eutanásia. "A seu tempo tomaremos as decisões relativamente aos vários instrumentos que neste momento se colocam. É uma possibilidade como existem outras, vamos aguardar pela decisão do Presidente da República", conclui Miranda Sarmento.