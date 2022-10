​Obrigar a banca a renegociar créditos? PSD pede cautela ao Governo e PS pede "toque a rebate" contra BCE

Eurico Brilhante Dias considera mesmo que "se o BCE assumir uma posição de contínuo aumento - e a sra. Christine Lagarde veio dizer que não sabe quando acaba de aumentar as taxas de juro - devo dizer, desde já, que é preciso tocar a rebate, porque isso vai entrar diretamente no bolso dos portugueses".

No habitual debate no programa da Renascença São Bento à Sexta, o líder parlamentar do PS defendeu a medida anunciada pelo primeiro-ministro como sendo uma resposta à política do Banco Central Europeu (BCE).

As dúvidas do líder parlamentar do PSD prendem-se com a extensão da medida, que "terá sempre fortes restrições da supervisão, das regras europeias", alertando que "o problema não é comum a todos os países, pelo contrário, é bastante diferente entre países como Portugal ou países como a Alemanha".

Joaquim Miranda Sarmento alerta que "qualquer mexida na lei nacional terá de ter como baliza as regras existentes e o respaldo da autoridade de supervisão europeia", concluindo que o primeiro-ministro deve ser "muito cuidadoso na execução do anúncio, daquilo que se pretende fazer".

Logo ao primeiro dia de debate da proposta de Orçamento do Estado (OE), o primeiro-ministro fez o anúncio: o Governo vai legislar no sentido de "obrigar" a banca a renegociar os contratos de crédito à habitação das famílias. É algo que será feito fora do processo orçamental, mas que deixa desde já dúvidas ao líder parlamentar do PSD.

PSD quer TC a fiscalizar lei da Europol e Interpol, PS espera que entre em vigor já em novembro

Um dia depois de o Parlamento aprovar - apenas com os votos a favor do PS - a proposta de lei que passa a responsabilidade política da Europol e da Interpol para o gabinete do primeiro-ministro, o líder parlamentar do PSD vem pedir a intervenção do Presidente da República.

Miranda Sarmento diz que "é a terceira vez que António Costa tenta fazer esta mudança. Já o tinha tentado em 2006, depois como primeiro-ministro no tempo da geringonça, agora com maioria absoluta fê-lo com o voto exclusivo do PS".

Havendo "dúvidas de constitucionalidade, a decisão no final do dia é do Presidente da República", admite o líder parlamentar do PSD que remata: "Se me perguntar se na nossa opinião devia ir para o Tribunal Constitucional, entendemos que, havendo dúvidas sobre a constitucionalidade, que faria sentido que isso acontecesse".

Eurico Brilhante Dias escusa-se a dizer aquilo que pretende que o Presidente da República faça, mas deixa no ar que gostava que a promulgação acontecesse ainda em Novembro por causa da avaliação Schengen.

O líder parlamentar do PS resume que quer "que o diploma esteja publicado depois de passar pelo crivo do Presidente da república, para quando a comissão vier fazer a avaliação Schengen", o que irá acontecer em novembro.

Os socialistas querem evitar "continuar a ter a avaliação Shengen todos os anos a dizer que temos de ter um ponto único de contacto" para a Cooperação Policial Internacional.

Daí a pressa em fazer aprovar o diploma no mesmo dia em que foi votada a proposta de Orçamento do Estado.