Incompatibilidades. PS e PSD avisam: Entidade da transparência tem de "funcionar". TC tem de "ser parte da solução"

A separação de poderes entre órgãos de soberania obriga a usar as palavras com pinças. PS e PSD recusam falar em "pressão" ou "obrigar" para descrever a vontade que ambos os partidos têm de fazer com que o Tribunal Constitucional (TC) cumpra a lei que regula as incompatibilidades dos titulares de cargos políticos e que prevê a instalação de uma entidade da transparência junto do Palácio Ratton, em Lisboa.

Ainda assim, e no rescaldo do debate desta sexta-feira no Parlamento, os líderes das bancadas do PS e do PSD, deixam avisos ao TC, com o socialista Eurico Brilhante Dias a salientar que "é uma questão que o próprio TC deverá procurar, ser parte da solução".

Questionado se se pode fazer algum tipo de pressão junto dos juízes do Palácio Ratton, o dirigente do PS reconhece que essa "talvez não seja a melhor palavra", mas salienta que há um quadro, esse quadro está definido e o passo tem de ser dado pelo TC". Brilhante Dias diz ainda compreender que possa haver um questionamento sobre o perfil dos cidadãos que irão exercer os cargos nessa entidade".