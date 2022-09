Apoios às empresas. PS guarda-se para "intervir também mais tarde", PSD questiona "inoperância" do Banco de Fomento

Onde para o Banco de Fomento? É, no fundo, a pergunta que o líder parlamentar do PSD coloca no São Bento à Sexta, após o anúncio dos apoios do Governo às empresas. O grosso dessas medidas "tem a ver com linhas de capitalização e financiamento" e Joaquim Miranda Sarmento acusa aquela instituição de estar "muito longe daquilo que o país e as empresas precisam".

O dirigente social-democrata considera que há uma "inoperância" do Banco de Fomento, cuja equipa está nomeada, mas "ainda não confirmada pelo Banco de Portugal" e tudo indica que "demorará algum tempo até implementar mudanças". Miranda Sarmento critica que "uma fatia muito significativa" dos apoios às empresas dependa de uma instituição "que até agora não tem respondido às necessidades".

Perante as críticas das oposições - da esquerda à direita - o líder parlamentar do PS considera "evidente que quem recebe indica que é pouco", mas ressalva que "na medida daquilo que podemos fazer no quadro do mercado interno é o que é possível".

Eurico Brilhante Dias salienta que há um cenário de incerteza e "que em função da evolução no futuro próximo" - a guerra na Ucrânia e os impactos na energia - estas medidas surgem como "aquilo que o Governo deve fazer" neste momento. Questionado se o Governo se está a guardar para mais tarde, Brilhante Dias corrige dizendo que "o Governo está a acompanhar para intervir também mais tarde".

O cenário de incerteza condiciona as opções quer do Governo, quer das oposições. Miranda Sarmento não tem dúvidas que que a situação difícil" que se vive vai "prolongar-se por algum tempo mais" e é preciso ir "avaliando a realidade a cada momento e de forma periódica", admitindo que as empresas possam precisar de mais apoios.

"Naturalmente, que se a situação dos preços da energia relativamente às indústrias se agravarem ou com este nível de preços, será provável que o Governo tenha de apresentar outras medidas ou alargar as que já existem", resume o líder da bancada do PSD, que espera que o executivo "seja proativo e bastante atempado nessas decisões".