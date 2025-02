Dois feitos históricos para além do futebol

O destaque maior deste começo de semana não vai, como habitualmente, para o futebol.

Antes, o Atletismo e o Râguebi merecem honras de primeira página, um registo que resulta de duas conquistas que merecem especial e justificado destaque.

No basquetebol, a nossa selecção feminina apurou-se, pela primeira vez, para o Campeonato da Europa. A inédita presença portuguesa terá lugar na 40ª edição do Eurobasket, que vai ser disputado entre 18 e 29 de Junho próximo por 16 selecções, fazendo parte das mesmas as anfitriãs as da República Checa, Alemanha, Itália e Grécia.

As portuguesas garantiram a qualificação depois da vitória alcançada ontem em Coimbra, sobre a formação da Sérvia por 57-40.

No Râguebi, a selecção da Portugal venceu a da Alemanha por 56-14, no estádio do Restelo, e assim conquistou o direito de participar no próximo Campeonato do Mundo de 2027, sendo esta a terceira presença dos Lobos nesta prova, as duas últimas consecutivas.

Saudamos estes dois feitos, esperando que contribuam para um cada vez maior desenvolvimento do Desporto português.

No que ao futebol diz respeito, tivemos, infelizmente, a agitação habitual, na jornada que termina logo à noite com o encontro o Arouca e o Rio Ave. E as arbitragens voltaram, mais uma vez, a estar na crista da onda. Pelas piores razões, infelizmente.

No clássico do Dragão dividiram-se os pontos entre Porto e Sporting, que também dividiram o domínio nas duas partes do jogo. Os leões foram superiores no primeiro tempo, enquanto os dragões evidenciaram superioridade na etapa complementar.

No estádio da Luz, o Benfica voltou deixar à vista algumas insuficiências que têm caracterizado as suas mais recentes actuações.

O Moreirense foi capaz de oferecer forte resistência, tornando-se evidente a sua superioridade, sobretudo na última quinzena de minutos.

É verdade que os encarnados venceram, e isso acabou por ser o mais importante, mas as preocupações dos seus prosélitos ficaram como um registo que pode manter-se nas semanas seguintes se Bruno Lage não for capaz de dar uma volta à situação actual, recomendando-se também que venha a alterar o seu discurso.