Uma noite para clarificar

Logo à noite, no estádio do Dragão, não teremos apenas mais um clássico do futebol português, mas também um momento que poderá ajudar a clarificar o futuro do nosso campeonato.

Defrontam-se Futebol Clube do Porto e Sporting Clube de Portugal, numa altura em que se encontram separados por oito pontos na tabela classificativa, o que reflete bem a diferença que realmente existe, por esta altura, quanto ao rendimento conseguido até aqui pelas duas equipas, decorridas que são vinte jornadas.

Prosseguindo dificuldades de vária ordem, o FCPorto começa a arrumar o seu sector financeiro, o que é importante perdendo, entretanto, mais valias, que retiram força e qualidade ao onze que por norma vem utilizando nos últimos tempos, e sem as quais poderá deixar à vista mais fraquezas do que até agora.

E isso favorece o Sporting, mesmo tendo em conta que joga em terreno alheio?

À primeira vista parece que, de facto, os leões poderão logo à noite confirmar-se mais fortes do que os dragões. Convém, no entanto, não subestimar a capacidade portista e, da mesma forma, aquele factor que é sempre tido em conta em circunstâncias como esta.

Ou seja, um jogo entre duas equipas grandes raramente recomenda o avanço de previsões que beneficiem um ou o outro.

Nesta altura, como já se disse, o Sporting leva oito pontos de avanço sobre o adversário nortenho, e isso poderá significar vantagem. Porém, terá de o confirmar num estádio onde passa, por norma, por muitas dificuldades. E nada nos diz que não possam repetir-se nesta sexta-feira.

Com um técnico novo, que ainda pouco sabe do futebol português, decepado de dois jogadores até aqui fundamentais, o clube nortenho arrisca-se a ficar ainda mais distante dos lugares da frente da tabela, e a tornar o percurso seguinte mais doloroso.

Gyokeres poderá tornar-se, mais uma vez, a grande vedeta da noite, tendo em conta que o Porto tem sido um dos seus principais “clientes”.

Por isso, este desafio é importante, não apenas para o clube que o sueco representa, mas também para si próprio, dadas as dúvidas que persistem quanto à sua condição física e à sua durabilidade.