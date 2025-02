FC Porto dá mais um passo atrás

No segundo jogo no comando da equipa do Futebol Clube do Porto, o treinador argentino Martín Anselmi não foi feliz, cedendo um empate frente à tranquila formação do Rio Ave, esta em posição tranquila na classificação, e sempre a dar a ideia de que seria muito difícil não ganhar pontos no jogo do estádio dos Arcos, em Vila do Conde.

Os erros defensivos dos portistas foram determinantes para que a equipa não conseguisse mais do que um empate no desafio de ontem à noite.

Face a este desfecho, os dragões ficaram agora mais atrasados na classificação, distanciados do Sporting por oito pontos e dois do Benfica.

E, para aumentar as dificuldades, os portistas terão já na próxima sexta-feira à noite mais um compromisso complicado, recebendo os leões no seu estádio do Dragão.

Não é agradável o momento dos portuenses e, sobretudo, tendo em conta a vinda de um treinador novo, carregado de boas expectativas para o que ainda falta para chegar ao fim do campeonato, e ainda é muito, 14 jornadas, equivalentes a 42 pontos.

Talvez seja adequado pensar que o desafio que se segue, frente ao actual comandante da classificação, possa vir a tornar-se decisivo, o que só por si significa que uma derrota dos dragões poderá atirar a equipa para uma situação verdadeiramente desastrosa.

E, encerrado o mercado de inverno, já não há muito espaço para recuperar, tanto mais que se trata de perseguir não apenas um mas dois adversários, estes com os olhos postos num título ao qual Martín Anselmi poderá deixar de ser candidato.