Em Lisboa nada de novo

Sporting e Benfica já se libertaram dos seus compromissos do fim de semana, enquanto os portistas ainda terão de jogar logo à noite, em Vila do Conde, para acertar as contas do calendário, acontecendo o mesmo ao Sporting de Braga, que vai jogar em Moreira de Cónegos um difícil compromisso, frente a uma das equipas interessantes do actual campeonato.

Não se esperavam dificuldades de maior para o Sporting, a quem competia receber no estádio José Alvalade a sua filial número dois, o Sporting Clube Farense.

Os algarvios passam por momentos delicados, não conseguindo abandonar os lugares mais difíceis da tabela, ainda que disponham de jogadores de qualidade, mas com resultados que não têm correspondido a essas mais valias.

Os leões-sede cedo se colocaram em vantagem, para aos 26 aumentar o score para 2-0, que permitia pensar que não seriam prováveis grandes surpresas.

No entanto, os leões do Algarve conseguiram reduzir a diferença antes do intervalo e, com isso, lançar alguma perturbação no conjunto lisboeta.

E, apenas a dois minutos do fim, foi possível instalar tranquilidade total em Alvalade, com o dinamarquês Harder a marcar um golo curioso e muito incomum, com o peito, que terminou em definitivo com as possíveis ambições algarvios.

Vitória justa, depois de uma exibição satisfatória, mas não esfuziante, dos comandados de Rui Borges, que permitiu a soma de mais três pontos, e um distanciamento maior do seu vizinho da Luz, ainda que apenas por algumas escassas horas.

É que o Benfica teve capacidade, na Reboleira, para não permitir surpresas ao Estrela da Amadora que, tal como o Farense, não consegue descolar das posições mais incómodas a tabela.

Aqui o jogo foi mais equilibrado, não obstante o Benfica ter sido capaz de se colocar em vantagem cómoda (2-0) muito cedo. E, muito embora os estrelistas tenham reduzido alguns minutos depois, a equipa de Bruno Lage foi capaz de aumentar a vantagem ainda antes do intervalo.

No entanto, no recomeço, o Estrela voltou a lançar o marcador para mais dúvidas, estabelecendo uma vantagem mínima que se manteve até final.

E a formação da Reboleira foi mesmo ao ponto de colocar em dúvida constante até ao fim o resultado, tornando mais difícil o triunfo das águias que, no entanto, não merece discussão.

Hoje, aguarda-se com curiosidade a curta deslocação dos portistas a Vila do Conde, para ali medir forças com uma equipa estável, colocada em posição tranquila na classificação.

Sob o comando de um novo técnico, o argentino Martín Anselmi, que já deixou à vista a intenção de alterar o formato da sua nova equipa, ver-se-à que sinais virão dos dragões que, apenas quatro dias depois, terão pela frente no seu estádio o Sporting, para um jogo desde já suscita enorme expectativa.