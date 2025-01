Braga sai, Porto continua

Realizada a derradeira jornada da Liga Europa, o futebol português fica a contar apenas com uma presença, a do Futebol Clube do Porto, que ontem venceu em Belgrado a equipa do Macabi TelAvive pela diferença mínima, no jogo estreia de Martin Anselmi, treinador que assim tomou o primeiro contacto com a equipa que a partir de agora vai dirigir.

Não surpreende este desfecho, pois sabia-se que, sobretudo os minhotos, iam passar por grandes dificuldades, face a um adversário que, mesmo tento saído derrotado, pela primeira vez, da Pedreira, terminou a fase inicial da Liga Europa no comando da classificação.

Resumindo, o Futebol Clube do Porto terminou em 18.º lugar da tabela, com onze pontos, enquanto os bracarenses não foram além da 25ª posição, com menos um ponto, portanto fora da qualificação para a fase se que seguirá, a do play-off, que promete grande animação.

Virada por agora a página europeia, volta o campeonato para a realização da vigésima jornada, a terceira da segunda volta, com alguns desafios interessantes na perspectiva de que possam vir a registar-se surpresas.

Benfica e FCPorto actuam em ambientes alheios, enquanto o Sporting volta a jogar em Alvalade, para ali receber a sua filial número dois, o Sporting Clube Farense.

Olhando desde já para este encontro, parece acertado atribuir favoritismo ao clube sede, não deixando, porém, de reconhecer-se que dificuldades não lhe faltarão no caminho.

E equipa lisboeta debate-se com problemas físicos da mais variada ordem de alguns dos seus jogadores, já sentidos em desafios recentes, e que, no domingo, poderão reavivar-se.

Vindo de uma ronda europeia notável, o Benfica joga na Reboleira, onde o espera um Estrela da Amadora determinado a entrar no rol dos que têm surpreendido os encarnados, tentando também tirar partido de algum cansaço que possa ainda existir em alguns jogadores, depois da heroica jornada de Turim.

Além disso, os estrelistas continuam em situação difícil na tabela, o que os levará certamente a imprimir à sua actuação maior determinação.

O FCPorto tem uma deslocação curta a Vila do Conde, onde o espera o nono classificado, posição tranquila, o que não deixará certamente de tornar capaz uma actuação forte dos jogadores do Rio Ave.

Vai ser, seguramente, um dos atractivos da ronda, também por se tratar do primeiro jogo, a nível nacional, que vai ter intervenção directa do novo treinador portista, Martín Anselmi.