Grande noite europeia

Benfica e Sporting decidiam ontem à noite, em Turim e em Alvalade, a sua continuidade na Liga dos Campeões, dependendo somente de si próprios para que isso se tornasse possível.

Também estava em jogo a conjugação de outros resultados da noite europeia mas, felizmente também esse factor veio tornar possível o apuramento de ambos para o play-off que a seguir irá realizar-se.

Para começar, o Benfica e a sua brilhante exibição no estádio da Juventus, que os portugueses reduziram a cinza. Jogando em casa, e com o indefectível apoio dos seus adeptos, a formação de Turim entrou em campo com o pensamento na vitória, socorrendo-se também do conhecimento que teve em relação aos últimos resultados do Benfica e, mais propriamente, as suas mais recentes exibições.

Mesmo tendo em conta tudo isso, os acontecimentos mais recentes vividos pelo clube da águia não tiveram qualquer influência no comportamento dos jogadores benfiquistas, também eles sabedores da importância de um jogo num contexto europeu, onde ficam sempre mais à vista perante os grandes tubarões do futebol e, por isso, com maiores possibilidades de um futuro contrato diferente para melhor, em tudo.

Foi de grande qualidade a exibição do conjunto de Bruno Lage durante toda a partida, num contraste evidente com aquilo que acontecera há apenas escassos quatro dias em Rio Maior.

Ver-se-à, a seguir, se a força evidenciada na Itália se irá manter ou, se pelo contrário, voltamos a estar perante o Benfica errático das semanas anteriores.

O Sporting, ao contrário, teve maiores dificuldades frente a outra equipa italiana, o Bolonha.

Os leões não foram além de um empate em Alvalade, depois de uma actuação algo irregular, em parte justificada pela ausência de alguns dos seus jogadores tidos como fundamentais, entre os quais Gyokeres, Morita, e outros mais.

E não foi fácil chegar a essa igualdade, só conseguida quando faltavam apenas treze minutos para terminar o desafio.

Quanto aos possíveis adversários no play-off, o Benfica poderá encontrar o Mónaco ou defrontar o Brest, duas equipas francesas, enquanto o Sporting fica a aguardar ou pelo Atalanta, terceiro classificado do campeonato transalpino, ou os alemães do Borússia de Dortmund, actual décimo-primeiro na Bundesliga.

E caso cheguem aos oitavos-de-final, o Benfica terá como adversário o Barcelona ou o Liverpool, enquanto ao Sporting caberá defrontar o Lille ou o Aston Villa.