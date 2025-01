Nova cara, novos tempos?

Contrariando uma prática de muitos anos, o Futebol Clube do Porto acaba de contratar um novo treinador, recorrendo à América do Sul, Argentina mais propriamente, ligando-se a Martín Anselmi, um jovem de apenas 39 anos, vindo do futebol mexicano, onde orientava o Cruz Azul, um dos clubes mais importantes da capital azteca.

Àparte os problemas em que a mudança parece estar envolvida, com o clube mexicano a invocar ilegalidades na transferência, e exigindo também uma contrapartida financeira muito superior àquela que os dirigentes portistas já liquidaram e consideram suficiente para resolver o imbróglio.

Villas-Boas e seus pares chutam para canto a possibilidade de estar criado um caso, procurando assim transmitir confiança e tranquilidade aos seus adeptos e igualmente aos jogadores que nesta altura sentem necessidade de se preocuparem mais com outros aspectos, muito mais importantes para se poderem concentrar nas tarefas que o futuro lhes reserva.

Martín Anselmi tem muito trabalho pela frente. Os resultados conseguidos pela equipa que vai comandar e, sobretudo, as exibições que estiveram ligados aos mesmos, são motivo bastante para que evitar crises de ordem técnica ou psicológica, que os mais recentes acontecimentos podem vir a desencadear, caso a “hemorragia” não seja estancada o mais depressa possível e também definitivamente.

As palavras de apresentação do treinador argentino pareceram estimulantes para a família portista, e indiciadoras de que com o seu trabalho e a ajuda dos jogadores podem elevar a equipa a outros patamares, muito na linha daqueles que elevaram o FCPorto à condição de um dos mais prestigiados clubes nacionais e internacionais.

Porém, revendo ao histórico recente dos dragões e à condição de alguns dos seus jogadores mais influentes, há boas razões para que não se alimentem sonhos difíceis de concretizar.

Os dragões estão a atravessar um mau momento que levará algum tempo a debelar, e com a necessária ajuda dos dirigentes responsáveis que agora comandam os destinos da colectividade.

Ver-se-à, a breve trecho, se a contratação de Anselmi valeu a pena, e se os predicados de que chega rotulado à cidade se confirmam para sabermos se passa a haver ou não um novo Porto, capaz de reunificar a família e recuperar o prestígio.