Benfica e Porto cedem, Sporting avança

A jornada dezanove, segunda da segunda volta do campeonato, registou resultados diferentes nos jogos em que intervieram os três grandes, que continuam a comandar a respectiva classificação geral, nalguns casos permitindo surpresas que implicaram a inevitável perda de pontos.

A tarde de sábado começou com a desastrada exibição do Benfica em Rio Maior, onde teve pela frente a bem estruturada e organizada formação do Casa Pia que chegou ao fim do jogo em vantagem indiscutível depois de uma hora de clara supremacia sobre a formação das águias.

O Benfica até entrou bem no jogo, dominando a primeira meia hora, ao fim da qual se registava um empate mas, a partir daí, os gansos tomaram conta das operações, sem que os benfiquistas tenham sido capazes de se opor a um conjunto que até poderia ter alcançado um resultado mais dilatado.

Tratou-se, aliás, de um jogo a que se sucederam acontecimentos que colocam o Benfica na crista da onda: primeiro, foi o encontro pós jogo do treinador Bruno Lage com um grupo de adeptos do qual saíram declarações explosivas, nada recomendáveis para um clube com dimensão do emblema da águia.

E a intranquilidade que se vive no seio do clube da Luz só pode ser ultrapassada se passarem a registar-se resultados positivos, a começar já no desafio em Turim, na próxima quarta feira, importante para a qualificação para a segunda fase da Liga dos Campeões Europeus.

Também no Dragão, o desfecho do embate dos dragões com o Santa Clara ficou longe de agradar à formação portista, sobretudo porque depois de ter falhado duas grandes penalidades, teve de se conformar com um empate, que estava fora das suas previsões.

Os portistas voltaram também a revelar algumas dificuldades já repetidas, perante um novo técnico cuja missão vai recomendar especiais cuidados.

E quem beneficiou destas cedências, foi o Sporting que, em Alvalade, venceu o Nacional da Madeira, somando assim mais três pontos, que lhe permitiram aumentar a vantagem sobre os dois concorrentes mais directos e que, por agora, se cifra em seis pontos.

No entanto, não se pense que os leões de Alvalade protagonizaram uma exibição perfeita, de alta qualidade.

Contudo, aquilo a que foi possível chegar não desviou o grupo do principal objectivo do Sporting de vencer e averbar mais três pontos, afinal o que era verdadeiramente mais importante.