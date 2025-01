A fraca semana europeia

Foi uma verdadeira catástrofe a semana europeia das equipas portuguesas participantes nas competições da Uefa.

Quatro jogos, quatro derrotas, tendo começado com o Benfica frente ao Barcelona, e depois com o Sporting a perder em Leipzig também para a Liga dos Campeões, terminando o FCPorto e o Sporting de Braga na Liga Europa, onde perderam com o Olympiakos e Saint Gilloise, respectivamente.

Nenhum deles esteve bem, e quem vai sofrer as consequências, além dos clubes actuantes em si, é o futebol português no seu todo, com as consequências inevitáveis no ranking europeu, onde ficou ainda mais complicada a sua pontuação, com vista à ambição de poder alcançar a possibilidade de vir a ter mais equipas na tanto na Champions como na Liga Europa.

Virada esta página por uma semana, teremos já a seguir os derradeiros jogos da primeira fase, para então decidir quem vai ter capacidade para prosseguir nas provas, e chegar à fase a eliminar.

De imediato, regressa o campeonato da primeira Liga, com a realização da jornada dezanove, a segunda da segunda volta, e com os três grandes em situações diversas.

O Benfica defronta o Casa Pia, num desafio em que vai, seguramente, passar por dificuldades. Os casapianos chegaram ao sexto lugar da classificação, com tantos golos marcados, 22, quanto os golos sofridos, e vão ter pela frente uma equipa marcada pelo recente e desgastante desafio com o Barcelona, disputado no estádio da Luz.

No mesmo dia, sábado, o Sporting parece ter tarefa menos complicada, defrontando no seu estádio o Nacional da Madeira, apesar das duas vitórias consecutivas dos funchalenses, uma das quais, frente aos dragões, terá revigorado o lado psicológico dos seus atletas.

Por outro lado, os leões, a contas com vários problemas de ordem física persistentes em alguns dos seus jogadores, terão de acautelar-se face à possibilidade de uma surpresa, muito incómoda.

Finalmente, no FCPorto, a dificuldade maior da ronda com a deslocação a Barcelos, no domingo, para ali enfrentar os problemas que os gilistas lhe vão seguramente colocar.

Os gilistas vêm de uma vitória robusta sobre o Porto, que atirou a equipa para o meio da tabela, e assim atenuou, por agora, as suas preocupações quanto aos lugares comprometedores que Farense, AVS Sad e Boavista ocupam por agora.