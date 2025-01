Tal como já acontecera na terça-feira com o Benfica, também o Sporting ficou ontem com a pena suspensa por uma semana, estando por se saber se consegue ou não chegar ao play-off da Liga dos Campeões Europeus.

Na próxima quarta-feira ficaremos esclarecidos.

Enquanto o Benfica tem uma deslocação difícil a Turim, para ali se enfrentar com a Juventus, 17º da classificação, com 12 pontos, os leões recebem em Alvalade outra equipa italiana, o Bolonha, 28º na tabela com cinco pontos, já fora da qualificação, vindo a Lisboa em ritmo de passeio, somente para cumprir calendário.

Do extraordinário do jogo do Benfica com o Barcelona já foi dito e escrito o essencial.

Quanto ao Sporting é agora tempo de dizer que os campeões portugueses desperdiçaram uma excelente oportunidade de chegar à jornada final da Champions fase completamente descansados.

Sem pontos na tabela, a equipa germânica do RB Leipzig parecia não constituir adversário temível, mesmo jogando no seu campo, onde tem realizado jogos de qualidade no campeonato do seu país, a Bundesliga.

E, talvez por isso, a equipa leonina tenha entrado tão descontraída no jogo, sem inspiração e sem futebol capaz de surpreender o adversário germânico, ainda que na sua formação inicial tenham faltado alguns jogadores habitualmente fundamentais, que viriam a entrar a meia hora do fim, mas sem que a sua presença tenha então modificado muito o andamento do jogo.

Excepção para Gyokeres que, mais uma vez, seria o marcador do único golo que os leões lograram alcançar na Alemanha.

Deixando à vista uma insuficiência física preocupante, a grande maioria dos jogadores leoninos mantêm viva a preocupação dos seus adeptos quanto àquilo que poderá acontecer também no Campeonato e na Taça.

As lesões também não abandonam Alvalade, tendo St. Juste sido ontem a última vítima de uma possível nova paragem na sua actividade.