Noite épica digna da Champions

Numa noite com nove golos e grande futebol, no estádio da Luz, o Benfica ficou à beira de inscrever no seu historial um feito inédito, derrotando o poderoso Barcelona e juntando a essa possibilidade uma actuação de alta qualidade.

Tendo pela frente um adversário de enorme nível, servido por jogadores de fino recorte, o Benfica bem poderia ter coroado a noite com uma vitória épica, que lhe assentaria de forma indiscutível a premiar a exibição de que foi capaz.

O jogo começou bem para os encarnados que, logo aos dois minutos, lançaram o pânico na defesa catalã, uma superioridade que ao intervalo se traduzia numa vantagem de dois golos.

Encerrou-se esse período com justificado optimismo, uma vez que os lisboetas tinham dominado amplamente, embora os espanhóis tivessem conseguido manter mais tempo a bola em seu poder.

E a escassos quatro minutos do fim parecia não haver dúvidas de que a vitória não escaparia aos comandados de Bruno Lage. Mas, porque um jogo tem noventa minutos mais alguns concedidos pelo árbitro, os catalães, que já vinham a causar grandes em embaraços à defesa encarnada, chegaram ao resultado que parecia impossível, e que lhes permitiu sair do estádio da Luz em vantagem.

Numa noite chuvosa, o futebol acabou a ganhar: é que aos muitos golos marcados, portugueses e espanhóis tiveram capacidade para oferecer ao público um espectáculo épico, em que o vendaval catalão foi capaz de asfixiar o Benfica na última quinzena de minutos.