​Afinal, no FC Porto, o inevitável

Da longa noite portista saiu a decisão que nas últimas horas parecia inevitável, isto é, Vitor Bruno deixou de ser o treinador da equipa após mais uma derrota, desta vez em Barcelos, onde a exibição também acabou por corresponder ao desfecho do jogo.

O agora ex-técnico ainda ontem garantia considerar-se parte da solução da crise já em marcha há algum tempo, e não do problema que estava à vista de todos.

Porém, Villas-Boas e seus pares assim não entenderam e, por volta das duas horas da manhã, tornaram público o comunicado que dava conta do natural desenlace.

Na realidade, as três derrotas consecutivas consentidas pela equipa, e as más perspectivas que com isso se abriram quanto ao futuro imediato, não deixaram aos responsáveis portistas uma alternativa diferente.

Tendo-se tornado inevitável a mudança, importa agora que caminhos vão ser percorridos a seguir. O Futebol Clube do Porto tem, para já, um compromisso na Liga Europa na próxima quinta-feira e, logo a seguir, no domingo ´no seu estádio, com o Santa Clara, um adversário complicado olhando para sua posição na tabela classificativa, e para as exibições que vem conseguindo produzir.

Com os olhos postos somente no Campeonato os dragões têm de se fazer à vida.

Para trás ficaram já a Taça de Portugal e a Taça da Liga, o que permite pensar numa época de grandes dificuldades e contrária à sua tradição ganhadora.

Questão também difícil para os responsáveis portistas é a escolha do novo treinador.

A oferta no mercado, tanto nacional como internacional, não desperta grandes apetites, e a disponibilidade financeira do clube também não ajuda.

Villas-Boas, Jorge Costa e Zubizarreta ficaram com a criança nos braços, e por agora não veem forma de a fazer crescer.