À porta tempos difíceis para os três grandes

Cada um a debater-se com as suas mazelas, os três grandes voltam à luta, para iniciar a segunda metade do calendário do campeonato, e com muitos outros compromissos difíceis que os esperam nas taças, de Portugal e Liga dos Campeões.

O desgaste sofrido por alguns jogadores influentes na primeira parte das competições, começa agora a fazer sentir mais os eus efeitos, estando ainda por se saber que consequências vão acarretar nos próximos cinco meses.

No Sporting, o alerta maior concentra-se no cansaço de Gyokeres, a quem o clube deve uma boa percentagem do sucesso alcançado até aqui. É verdade que o sueco continua na grande montra internacional, tanto por força dos jogos que tem realizado, quanto os golos que tem vindo a obter, mas a resistência física não é inesgotável, o que leva os responsáveis leoninos a usar de uma certa prudência, levando a decidir que possa vir a ficar de fora em alguns dos próximos desafios, o que não deixa de ser deveras importante.

Amanhã, por exemplo, no jogo em Vila do Conde, com o Rio Ave, o próprio treinador admite a possibilidade de não utilizar Gyokeres, o que, a acontecer, não deixará de causar mossa, tanto no plano competitivo como na função psicológica, factor sempre determinante na condição de qualquer jogador.

Nos portistas, que no domingo vão a Barcelos para ali defrontar o Gil Vicente, juntaram-se agora dois problemas que não deixam de acarretar preocupação: antes de mais, a muito deficiente exibição na Madeira, frente ao Nacional, em jogo recente, que semeou maus presságios entre toda a família portista, e a que vieram juntar-se notícias desta semana dando conta da grande confusão que reina na área da gestão, herdade da gerência anterior.

Não estando directamente ligada à produção da equipa de futebol, a “crise dos dinheiros” é por demais acentuada para que possa atirar-se para o outro lado.

Quanto ao Benfica, embora menos carregado por nuvens negras no seu horizonte, entra na segunda volta somente no terceiro lugar da classificação e com um calendário pela frente que poderá tirar o sono aos seus responsáveis em noites nem sempre bem dormidas.

É que o rendimento da equipa nem sempre tem agradado, e não foi a conquista da taça da Liga que ajudou a atenuar essa situação.

Veremos o que rende hoje no seu estádio frente ao, este ano mais modesto, Futebol Clube de Famalicão.