Hoje no Algarve a Taça é outra

A conquista da Taça da Liga já faz parte da história.

Agora há que pensar noutra, mais importante, a Taça de Portugal, em cuja conquista o Benfica está igualmente empenhado.

Numa edição muito estranha, a Taça deste ano chega aos quartos-de-final com diversas equipas apuradas, as quais, antes, não constavam das previsões da maioria.

De facto, nesta altura, já têm assento garantido o Sporting, Tirsense, São João de Ver, Elvas, Rio Ave e Gil Vicente, estando por se saber quem sairá vencedor dos jogos Sporting Farense-Benfica, hoje e, amanhã, Sporting de Braga-Lusitano de Évora.

Olha-se para este quadro e não se pode deixar de manifestar surpresa.

E há dois destaques que importa e é justo fazer: dois clubes alentejanos ainda permanecem na competição, embora os lusitanistas não tenham garantida a sua permanência.

Contudo, devemos subir o tom do elogio, a olhar para a qualificação do Elvas, Clube Alentejano de Desportos, fundado em 1947, e que há muitos anos militou na primeira divisão com sucesso, sendo então sua figura de proa o avançado-centro Patalino, que chegou à internacionalização A, quando era figura de proa no panorama português, e jogador muito pretendido então pelo Benfica.

É, por isso, de toda a justiça, fazer esta saudação a dois clubes do Alentejo ainda sobreviventes na segunda mais importante competição nacional, depois de tantos anos mergulhados na obscuridade. Que permaneçam, é o mínimo que pode desejar-se-lhes nesta altura.

Olhando para o jogo que está mais próximo, temos o Benfica em difícil deslocação a Faro, para hoje ali defrontar o Sporting local, depois de ali já ter ganho por 2-1 em desafio a contar para a jornada dez do Campeonato, no passado dia 3 de Novembro.

Certamente ainda sob o peso do desgaste no jogo da final da Taça da Liga, o Benfica vai sentir dificuldades no desafio a realizar na capital algarvia, ainda que se apresente como favorito quanto à vitória no São Luis.

Mas não há, portanto, triunfo antecipado garantido.