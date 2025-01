Uma noite sensaborona em Leiria

Esperava-se que na primeira meia-final da Taça da Liga tanto o Sporting como o Porto pudessem apresentar-se com uma nova face, emprestando à competição o brilho que, por via de regra, lhe tem faltado nos últimos anos.

Mas a verdade é que ficou por agora suspensa essa possibilidade, o que pôde concluir-se facilmente quando o árbitro António Nobre deu por terminada a derradeira jogada do desafio.

Ou seja, estivemos perante um jogo entediante durante muitos minutos, que terminou com uma vitória escassa dos leões, a equipa que mais fez por a merecer.

Os portistas até entraram bem no jogo, mas a sua capacidade produtiva resumiu-se a dois escassos pontapés à baliza leonina, tornando-se depois nulas as oportunidades no tempo complementar.

Os leões, que também estiveram longe do seu melhor, mereceram, apesar de tudo, ganhar o desafio, porque foram mais assertivos na segunda metade do desafio.

Ficam agora à espera do adversário que lhes caberá defrontar na final do próximo sábado, e que sairá do embate de hoje, também no estádio leiriense, e que vai colocar frente a frente, de novo, o Benfica e o Sporting de Braga.

Espera-se e deseja-se que venhamos a estar perante um melhor jogo, com mais qualidade e mais emotivo.

Vindos de outro jogo recente, no estádio da Luz, que os minhotos venceram, fazem agora aumentar a expectativa sobre o que vão fazer ambas as equipas.