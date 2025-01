Leões e dragões para tirar algumas dúvidas

É esta noite que se inicia o ciclo final da primeira competição oficial da temporada, a Taça da liga, com a realização da primeira meia-final a disputar entre o Sporting Clube de Portugal e o Futebol Clube do Porto, a partir das 19,45 horas.

Como sempre no estádio Magalhães Pessoa, em Leiria, este embate entre dois grandes, tem a particularidade de poder permitir que se tirem algumas dúvidas sobre as duas equipas que no fim da primeira volta do campeonato ocupam as posições de liderança.

É que tanto leões como dragões têm dado azo a que se pense que ambos têm ainda que prestar mais e novas contas para que possam vir a ser consideradas equipas muito próximas da perfeição.

No caso do Sporting, a equipa agora sob o comando de Rui Borges, começa a dar sinais de que é possível recuperar do trauma João Pereira que a levou a desperdiçar pontos em série no campeonato, e voltar a mostrar-se em condições de competir pela conquista do título.

Quanto ao Porto, parecem afastados os tempos difíceis em que a equipa ganhava mas sem produzir futebol de qualidade. O começo da temporada, com excepção da Supertaça, chegou a deixar à vista indicações de que o futuro poderia vir a tornar-se penoso, tão pobres eram as exibições, ainda que contrariadas por alguns resultados.

Agora que ambas as formações deixam ideias de que com o começo do novo ano pode coincidir igualmente com um período mais agradável, quanto à valia do seu jogo e aos correspondentes resultados, o desafio desta terça-feira vem a calhar para se poderem tirar ilacções mais chegadas à realidade.

Veremos hoje do que são capazes, actualmente, lisboetas e portistas neste embate aprazado para Leiria, embora não se possa pensar em questões definitivas.

Há ainda muito para jogar e, sobretudo no campeonato, há que ter em conta que a segunda metade da prova ainda nem sequer começou.