O preocupante momento do Benfica

No Benfica está instalada uma certa desconfiança provocada tanto pelos resultados como pelas exibições mais recentes. Por isso, tem estado também à vista de todos uma situação preocupante que os benfiquistas se recusam, para já, a qualificar de crise.

E, pensamos, há boas razões para não se cair em exageros, porque dois maus resultados, duas derrotas consecutivas, não aconselham a que não se dê tempo a uma tão possível quanto provável recuperação, uma oportunidade que os próximos tempos podem ajudar a tornar realidade.

Os jogos, primeiro com o Sporting em Alvalade, depois com o Braga na Luz, surgiram aos olhos de todos com características muito semelhantes. Ou seja, a equipa de Bruno Lage fez. em ambos os casos, exibições de baixa qualidade na primeira parte desses jogos, reerguendo-se nos segundos tempos, mesmo que, mesmo assim, não tenha conseguido virar os resultados negativos.

Soaram os alarmes tanto no estádio da Luz como no país inteiro, e hoje, uma boa parte da família benfiquista vive entre a desilusão e a expectativa, certamente convencida que o mau momento, agora a viver, é passageiro e deixará de haver nuvens cinzentas no horizonte.

A Taça de Liga vem, pois, em bom momento, representando uma excelente oportunidade para que Bruno Lage e os seus jogadores afastem os fantasmas que povoam o espírito de todos os sócios e adeptos do clube, e voltem a dar lugar a melhores momentos, com futebol de qualidade e resultados a condizer. O Benfica tem essa possibilidade.

O jogo com o Sporting de Braga depois de amanhã, em Leiria, poderá permitir uma inversão na desconfiança dos adeptos, e lançar a equipa para uma final que deseja como nunca.

Cabe a todos, levar por diante essa tarefa, sem esquecer que os bracarenses já deixaram um bom sinal e um aviso no estádio da Luz, e não estarão pelos ajustes quanto à hipótese de tudo vir a ser diferente.

E, quanto ao campeonato, ao fechar os portais da primeira volta não há razões para descrer num melhor futuro do que o passado que acaba de ficar para a história, para desgosto e preocupação de todos os seguidores da águia.

Por isso, veremos, depois de amanhã, se o que se passou nos dias mais recentes, não passou de simples incidentes ou se, pelo contrário, abriu a porta a uma crise cuja designação ainda não se justifica por agora.