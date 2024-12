O Túnel dos Apertos

Apesar da tão proclamada e existente crise, o Sporting continua no primeiro lugar, agora com um ponto de vantagem sobre o Benfica e dois em relação ao Futebol Clube do Porto.

Perdida ingloriamente a vantagem de que desfrutou durante semanas a fio, onze ao todo, o clube de Alvalade está agora sob o fio da navalha e na iminência de ceder o comando aos seus concorrentes mais directos. A deslocação que os leões efectuam no domingo a Barcelos envolve riscos evidentes, mais ampliados pela provável ausência de oito dos seus habituais titulares.

Finalmente houve acerto de calendário, e o Benfica cumpriu ontem, na Choupana, no Funchal, o desafio que já trazia em atraso desde o passado dia 6 de Outubro, (oitava jornada), tendo defrontado um Nacional inofensivo, a justificar perfeitamente o 14º lugar que ocupa na tabela classificativa.

O desfecho favorável aos lisboetas nunca chegou, aliás, a estar em dúvida.

Os nacionalistas ainda mantiveram o resultado em branco até ao intervalo mas, aos 59 minutos, uma grande penalidade convertida por Di Maria abriu claramente a porta para um desfecho que o mesmo internacional argentino viria a confirmar com novo golo um quarto de hora depois.

A seguir, o Benfica vai receber o Estoril Praia no seu estádio da Luz na próxima segunda-feira, não se prevendo grandes dificuldades para que a equipa Bruno Lage repita a vitória do Funchal, continuando assim de olhos postos no topo da classificação.

Quanto ao Futebol Clube do Porto, desceu ao terceiro lugar, por força da vitória encarnada de ontem à noite.

E os portistas serão os primeiros a entrar em acção, já amanhã, tendo pela frente um compromisso difícil em Moreira de Cónegos, onde os esperam uma equipa confortavelmente instalada na classificação, sétimo lugar, em resultado de algumas excelentes actuações.

O Moreirense é uma das poucas equipas, quatro, que ainda não perderam em casa, tendo ali empatado com o Benfica e com o Famalicão, e derrotado o Sporting e o Santa Clara.

Um bom pecúlio que recomenda aos dragões a mais especial atenção para o embate a realizar no estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, a partir das oito e meia da noite.