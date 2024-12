Desta vez a águia voou mais baixo

Em cada jornada do campeonato que passa, tem havido quase sempre surpresas à espreita.

Depois de o Sporting ter regressado às vitórias, eis que o Benfica cedeu inesperadamente terreno no campo da Vila das Aves, onde defrontou um adversário que parecia não ter capacidade de contrariar o favoritismo dos lisboetas.

Antes, dúvidas sim em relação à capacidade dos leões dado que o seu currículo recente não recomendava grandes optimismos, embora houvesse a ideia de que os boavisteiros constituíam mesmo o adversário que vinha a calhar.

E, embora com dificuldades, o Sporting acabou por vencer, deixando ao mesmo tempo a imagem de uma equipa a caminho da recuperação. Houve dificuldades em Alvalade, é certo, e os erros defensivos poderiam até ter comprometido o resultado.

No entanto, os problemas acabaram por ser ultrapassados e a equipa anfitriã conseguiu aquilo que era mais importante, ou seja, a conquista dos três pontos em disputa.

Registada esta vitória leonina, aguardava-se igual comportamento do conjunto benfiquista, na Vila das Aves. Afinal, tudo aconteceu exactamente ao contrário, tendo os lisboetas cedido um empate e desperdiçado dois pontos, face à justa igualdade conseguida pelos avenses.

Ontem, embora mais esbatida do que nos casos antes citados, a expectativa centrava-se no jogo do Dragão com o FCPorto a receber o Estrela da Amadora.

Tratou-se, afinal, de uma noite tranquila com os dragões a dominarem o jogo, nunca deixando transparecer a imagem de estar a passar por dificuldades.

Face a estes desfechos, há mudanças no topo da classificação, ou seja, os leões mantiveram o primeiro lugar da tabela, agora com 36 pontos, enquanto o FCPorto ascendeu ao segundo posto com 34, trocando com o Benfica que caiu para terceiro com 32 pontos, embora com um jogo a menos, que será regularizado na próxima quinta-feira no estádio do Nacional da Madeira.

Portanto, há muito campeonato para jogar (faltam vinte jornadas para chegar ao fim) e, para aumentar o suspense está à porta o derby lisboeta, que poderá ou não, voltar a proporcionar novas mexidas na tabela classificativa. Aguardemos…