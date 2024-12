Os grandes aos trambolhões

Depois do Sporting Clube de Portugal ter consentido quatro derrotas consecutivas, chegou ontem a vez do Sport Lisboa e Benfica ter baqueado na Vila das Aves, onde foi surpreendido por uma equipa de menor qualidade, mas mais voluntariosa, que lhe impôs um empate, completamente ao arrepio de todas as previsões.

Aqui chegados, pode concluir-se que ficou em dúvida a promessa feita pelo presidente encarnado Rui Costa, para quem chegar ao Natal no primeiro lugar da classificação, não duvidando assim da possibilidade de levar de vencida o Nacional da Madeira, com o qual os encarnados têm um jogo em atraso por cumprir.

Acertado o calendário a meio desta semana, poderão fazer-se a seguir novas conjeturas.

E depois, teremos de olhar para a frente, e passar a analisar os dias difíceis que todos têm de enfrentar nos tempos mais chegados.

É que, para além de alguns desafios que podem vir a ser complicados no campeonato, teremos também a Taça da Liga e, algum tempo depois, de novo as competições europeias para encerrar o conjunto de jogos que ajudarão a definir as qualificações para fase seguinte, tanto da Champions como da Liga Europa.

Quanto ao campeonato, vai cumprir-se hoje a totalidade da jornada 14, com o Futebol Clube do Porto a receber no seu estádio do Dragão o Estrela da Amadora, um jogo que se aguarda com natural expectativa, tendo sobretudo em conta, aquilo que tem vindo a acontecer aos seus competidores mais diretos.

Ontem, na Vila das Aves, tivemos uma enorme surpresa se atendermos exclusivamente à diferença entre as equipas em compita, o AVS Sad e o Benfica, os avenses a três lugares da descida na tabela, com as águias a espreitarem a possibilidade de assentar arraiais no topo da classificação.

Talvez não tenha surpreendido totalmente o desfecho, se olharmos para trás e evocarmos as atuações do Benfica nos jogos recentes com o Vitória de Guimarães para o campeonato, e com o Bolonha para a Liga dos Campeões, que não satisfizeram nem os adeptos menos exigentes. Ontem, a segunda parte das águias foi um autêntico desastre.

Portanto, temos campeonato, com a ajuda da pouca qualidade que as equipas grandes, Braga incluído, têm vindo a proporcionar aos adeptos portugueses ao longo das catorze jornadas já disputadas.