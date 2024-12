Tornar a missão mais difícil

O Benfica não foi capaz, ontem à noite, no seu próprio estádio, contra um adversário remendado e já sem ambições, de assegurar tranquilamente a passagem à fase seguinte da Liga dos Campeões Europeus.

Tudo apontava para uma noite tranquila e marcada pelo sucesso que não veio a acontecer.

O adversário italiano, contabilizando apenas um ponto na classificação, chegou à Luz somente com a intenção de demonstrar que não é tão fraco quanto as aparências fazem supor, e fazer frente à forte formação lisboeta.

O Bolonha, oitavo no campeonato do seu país e trigésimo-terceiro na Liga dos Campeões, nem sequer fez avisos prévios de que vinha à capital portuguesa para demonstrar que essas classificações não correspondem de modo algum à sua qualidade jogo.

No entanto, em campo, fez do Benfica gato/sapato na primeira parte do jogo, e no segundo tempo, apesar de mais pressionado, afirmou capacidades que antes eram menosprezadas pelo escasso ponto obtido até ontem em cinco jornadas da Champions.

A equipa italiana foi até ao ponto de utilizar no jogo da Luz oito jogadores não titulares habitualmente, sem que, no entanto, os “reservistas” tenham dado margem a comentários menos abonatórios e a um resultado desastradamente desfavorável.

Agora com dez pontos, tantos quantos os do seu vizinho Sporting, o Benfica está perante uma missão mais difícil, face aos dois compromissos finais desta fase da Liga dos Campeões, que terão lugar no dia 21 de Janeiro, com o Barcelona em Lisboa e, oito dias depois, a 29, com a Juventus, na cidade de Turim.

Deste modo, um objectivo que antes parecia relativamente fácil de alcançar tornou-se, bruscamente, bastante complicado, ainda que não impossível.

Até lá, dois jogos com o Sporting de Braga, para o campeonato e taça da Liga, e um jogo com o Sporting em Alvalade para o campeonato, não deixam igualmente de constituir momentos difíceis que os homens de Bruno Lage vão tentar resolver a seu contento.