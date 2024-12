Para alguns, jornada de azar

A jornada treze do nosso campeonato principal foi claramente de azar para algumas das equipas participantes.

O Sporting regressou derrotado de Moreira de Cónegos, o Futebol Clube do Porto não conseguiu melhor do que um empate na deslocação a Famalicão, enquanto o Sporting de Braga se deixou surpreender na Pedreira por um Estoril Praia atrevido.

Só o Benfica logrou vencer, por um escasso golo, a equipa do Vitória de Guimarães, não obstante esta ter sido superior durante muitos minutos no confronto do estádio da Luz.

Os leões, depois de terem comandado, comodamente, a classificação durante onze jornadas, de forma destacada, sucumbiram inesperadamente em dois jogos consecutivos e, perante o quadro actual, estão agora na contingência de perderem o comando antes de receberem o Benfica, em Alvalade.

O jogo disputado em Moreira de Cónegos pelos leões repetiu erros já registados poucos dias antes com o Santa Clara, ainda que a equipa tenha estado em vantagem até aos 19 minutos de jogo. Continuamos, assim, sem perceber, que raio de bicho terá mordido a esta equipa, que “desaprendeu” de jogar no curto espaço de duas semanas.

Alguns dos seus jogadores transmitiram-nos mesma uma imagem inesperada. E até um inócuo e deficiente lançamento lateral deu origem a que Geny Catamo colocasse a bola ao dispor de um adversário que não fez cerimónia em a atirar, sem demora, para a baliza leonina, abrindo assim espaço para a vitória a que os cónegos chegaram com toda a justiça.

O teste de amanhã, frente ao Brugge, para a Liga dos Campeões poderá, assim, vir a tornar-se decisivo, tanto para João Pereira como para o Presidente leonino, o principal responsável por todas as decisões assumidas no clube.

O Futebol Clube do Porto também regressou de Famalicão sem ter conseguido o pecúlio que ainda chegou a estar ao seu alcance. E mereciam os portistas, pois foram a melhor equipa em campo durante praticamente todo o jogo sem, no entanto, terem conseguido traduzir em golos essa superioridade.

Viriam, a seguir os lamentáveis e repetidos incidentes gerados por uma pequena parte dos super-dragões, que insistem em não deixar a equipa em paz, o que se lamenta profundamente. Alguém terá de tomar medidas drásticas para acabar com a insurreição que se verifica para as bandas do Dragão.

E, finalmente, o Benfica com uma vitória escassa, mas importante, para não quebrar o fio condutor de vitórias que regista há nove desafios consecutivos. A exibição frente aos vimaranenses foi frouxa, marcada por muitas intermitências, a permitir aos minhotos tomarem conta do jogo durante muitos minutos, sobretudo no declinar da segunda parte.

Será que as próximas jornadas nos irão trazer mais surpresas?

Aguardemos!...